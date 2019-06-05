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Курс доллара составил 384,11 тенге на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 384,5-386,5 тенге.

Фото : novosti.ru5 июня 2019, 11:25

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 384,11 тенге за доллар (-0,10 тенге), объем торгов – 100,865 млн долларов (+42 865 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4600 тенге за юань (-0,0300 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (+400 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 384,5-386,5 тенге, евро - 432,5-434,5 тенге, рос.рубля - 5,9-5,95 тенге.

В торгах принял участие 21 член KASE.


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