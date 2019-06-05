40 детей утонули с начала года в Казахстане

Два человека погибли в водоемах за истекшие сутки.

С начала года утонули 76 человек, из которых 40 дети. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

- Купальный сезон начался, и, к сожалению, у нас за истекшие сутки двое человек погибли. В Акмолинской области вчера в 06:30 в Целиноградском районе в одном километре от села Кабанбай батыра в карьере силами ГУ Центрального аэромобильного спасительного отряда извлечен из воды труп Амитова 1991 года рождения, который утонул 3 июня в 21:00 при неизвестных обстоятельствах, - сообщил Беккер.

Другой случай, по его словам, произошел в Павлодарской области - на окраине села был обнаружен труп мужчины 1981 года рождения.

- С начала года уже утонули 76 человек, из них 40 детей. Мы поменяли статистику учета утонувших. Если мы в те годы брали тех лиц, которые утонули непосредственно во время купания, то, начиная с 1 января 2019 года, мы стали брать на учет всех утонувших, смерть которых наступила в результате попадания воды в легкие, - рассказал глава КЧС.

Он объяснил, что это делается для того, чтобы проанализировать причины гибели и уже точечно работать в целях профилактики.

- Из этого общего числа 76 человек – 27 случаев это гибель рыбаков. 22 человека утонули при купании, 2 человека – при спасении утопающих (1 в Нур-Султане и 1 в Атырауской области), при переправе через водоем 2 человека утонули и 8 детей утонули в арыках и поливных каналах. Как правило, это дети малолетнего возраста, оставшиеся без присмотра родителей, - сообщил спикер.

В целом, согласно его информации, в стране 50 тысяч водоемов, которые используются населением для отдыха и рыбной ловли.

- Мы понимаем, что у нас купальный сезон впереди. В целом по стране около 50 тысяч водоемов, которые используются населением для отдыха, рыбной ловли или ведения хозяйства. Спасателей, которые занимаются спасением на воде по стране, 1380 человек. Даже по одному спасателю мы не в состоянии выставить на эти водоемы, - отметил Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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