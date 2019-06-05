Повышение курса доллара стало реакцией на снижение стоимости нефти

Курс доллара на торгах составил сегодня 384,11 тенге, а в обменниках доллар покупают/продают по 384,5-386,5 тенге.

Фото : primeminister.kz

Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса прокомментировала повышение курса валюты по отношению к тенге, передает корреспондент Zakon.kz. - Нацбанк 3 июня провел очередной прогнозный раунд и установил базовую ставку на том же прежнем уровне, на уровне 9%. С учетом складывающихся фундаментальных факторов я могу сказать, что сейчас происходит в рамках свободно плавающего режима национальной валюты определенное движение обменного курса. Это связано, прежде всего, с фундаментальными факторами - с изменениями цены на нефть, - пояснила она. По ее словам, именно это стало причиной реакции практически многих рынков валюты. - То есть, мы видим, что за последнюю неделю на фоне усиливающегося торгового противостояния между крупными экономиками мира произошло соответствующее падение цены на нефть марки Brent на мировых рынках и, естественно, что валюты практически многих развивающихся рынков, они соответствующим образом отреагировали, - заключила Абылкасымова. Читайте также: Курс доллара составил 384,11 тенге на торгах Оксана Скибан, Нур-Султан

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