Вопрос перехода на алтын в ЕАЭС никогда не рассматривался

Каждая страна в рамках ЕАЭС имеет свою национальную валюту, свою независимость денежно-кредитной политики.

Фото : Փաստինֆո

Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса прокомментировала, планируют ли страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводить единую валюту - алтын, передает корреспондент Zakon.kz. - Официально от Нацбанка могу заявить, что никогда данный вопрос, никогда не рассматривался и совершенно не стоит на повестке дня о введении единой валюты, - сказала она. По ее словам, каждая страна в рамках ЕАЭС имеет свою национальную валюту, свою независимость денежно-кредитной политики. Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке