Вопрос перехода на алтын в ЕАЭС никогда не рассматривался
Каждая страна в рамках ЕАЭС имеет свою национальную валюту, свою независимость денежно-кредитной политики.
Фото : Փաստինֆո5 июня 2019, 11:58
Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса прокомментировала, планируют ли страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводить единую валюту - алтын, передает корреспондент Zakon.kz.
- Официально от Нацбанка могу заявить, что никогда данный вопрос, никогда не рассматривался и совершенно не стоит на повестке дня о введении единой валюты, - сказала она.
По ее словам, каждая страна в рамках ЕАЭС имеет свою национальную валюту, свою независимость денежно-кредитной политики.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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