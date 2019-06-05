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Вопрос перехода на алтын в ЕАЭС никогда не рассматривался

Каждая страна в рамках ЕАЭС имеет свою национальную валюту, свою независимость денежно-кредитной политики.

Фото : Փաստինֆո5 июня 2019, 11:58

Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса прокомментировала, планируют ли страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводить единую валюту - алтын, передает корреспондент Zakon.kz.

- Официально от Нацбанка могу заявить, что никогда данный вопрос, никогда не рассматривался и совершенно не стоит на повестке дня о введении единой валюты, - сказала она.

По ее словам, каждая страна в рамках ЕАЭС имеет свою национальную валюту, свою независимость денежно-кредитной политики.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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