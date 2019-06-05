Нигматулин напомнил о поручении Елбасы повышать эффективность исполнения бюджета

В качестве причин неэффективного использования бюджетных средств названы неграмотное бюджетное планирование, отсутствие необходимой координации бюджетных программ министерств и ведомств.

5 июня в ходе пленарного заседания Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты рассмотрели отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отмечено, что в целом удалось достичь многих запланированных показателей темпов развития экономики страны. Рост ВВП составил 4,1%. Годовая инфляция не превысила 5,3%. Поступления в Национальный Фонд увеличились, по сравнению с 2017 годом, более чем в 1,5 раза. Все это позволило не только сохранить, но и наращивать социальную направленность бюджетных расходов страны, которые возросли в 2018 году на 14%, составив 4 триллиона 275 миллиардов тенге, или 42,2% от общего объема расходов.

- Благодаря усилиям Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, его постоянному вниманию к решению макроэкономических проблем, реализации упреждающих мер в социально-экономической сфере, в прошлом году были достигнуты запланированные темпы развития экономики страны, - подчеркнул председатель Мажилиса.

Вместе с тем Нигматулин акцентировал внимание Правительства и Счетного комитета на ряд серьезных нерешенных вопросов.

- Одной из ключевых задач, поставленных Елбасы перед Правительством в октябрьском 2018 года Послании народу Казахстана, являлось принятие системных мер по оптимизации затрат и экономии средств, исключение неэффективных и несвоевременных расходов, - напомнил Нурлан Нигматулин.

При этом, по словам Спикера Мажилиса, у Правительства остается достаточно резервов для качественного исполнения бюджета.

- Складывается впечатление, что сейчас вся работа государственных органов в большей степени ориентирована на формальное выполнение бюджетных процедур. А результативность – то, для чего вообще нужны эти расходы – упускается, - подчеркнул Нигматулин.

В качестве причин неэффективного использования бюджетных средств названы неграмотное бюджетное планирование, отсутствие необходимой координации бюджетных программ министерств и ведомств. Кроме того, нет взаимной увязки целевых индикаторов, предусмотренных этими бюджетными программами.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что не должно быть так, чтобы государственные органы сами устанавливали себе «удобные» показатели, а затем отчитывались об их выполнении и перевыполнении.

- Над всеми вопросами и проблемами, о которых сегодня говорилось, Правительству необходимо основательно поработать. Наверное, нужно, чтобы каждый член Правительства, руководитель государственного органа, руководитель государственной компании нес персональную ответственность за достижение целевых показателей. Только тогда можно ожидать полноценного решения задач, поставленных Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым по повышению доходов и качества жизни наших граждан, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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