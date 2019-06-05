24 протокола составили на пытавшегося скрыться от полиции водителя в Алматы

Даже при преследовании водитель умудрялся выезжать на полосу встречного движения.

В Алматы на злостного нарушителя полиция составила 24 административных протокола, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Злостного нарушителя правил дорожного движения полицейские блокировали минувшей ночью. Даже при преследовании водитель умудрялся выезжать на полосу встречного движения, тем самым угрожал безопасности окружающих.

- Около 1:40 на улице Сатпаева, угол проспекта Назарбаева, экипажем был замечен автомобиль марки Nissan Teana, без переднего госномера, и с тонированными передними боковыми стеклами. На требования инспекторов остановиться, водитель не реагировал и стал скрываться. Только в ходе преследования водитель семь раз выехал на полосу встречного движения. Это все было зафиксировано регистратором служебного авто. После задержания "лихача" был выявлен целый букет других нарушений: он управлял автомобилем без водительского удостоверения, несколько раз нарушил правила маневрирования, нарушение требования дорожных знаков и разметки, создание аварийной ситуации, проезд на запрещающий сигнал светофора и неподчинение сотрудникам полиции. Всего в отношении 22-летнего гр.С. составлено 24 административных протокола. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку, злостному правонарушителю грозит крупный штраф и по решению суда лишение права управления на определенный срок, - доложился командир специализированного батальона Управления административной полиции ДП Алматы подполковник Серикжан Абжанов.

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