Финалистка Мисс Алматы рассказала о муках творчества

Многие советовали ей оставить эту песню и забыть про нее.

Финалистка Мисс Алматы-2018, победительница в номинации "Мисс талант" Бота Шуренова призналась, как тяжело было найти нужное звучание для дебютной песни "Сен емес", передает Zakon.kz.

Красавица Бота Шуренова с 6 лет обучалась вокалу у разных педагогов, закончила школу искусств, играет на фортепиано, пишет стихи, тексты к песням, профессионально танцует восточные танцы, занимается танцами с 5 лет, работает моделью. Сильная тяга к творчеству вылилась в создание собственной песни. Но все оказалось не так просто, как предполагала Бота, выступающая под именем Bonita. Ее дебютный трек "Сен емес" перед выходом в свет пролежал в черновиках 3 года.

- История песни "Сен емес" очень длинная: она была в начале записана в джазовом стиле и никто ее не принимал. И так она пролежала у меня 3 года, за это время я песню обрабатывала у разных аранжировщиков, но ни одна работа меня не устраивала. Многие советовали мне оставить эту песню и забыть про нее, но мне она нравилась сильно, и я не теряла надежду, искала того аранжировщика , который поймет меня чего я хочу. И наконец-то я довольна тем результатом, которого давно хотела получить, - призналась нам девушка.

Слова для песни Bonita написала сама, музыку сочинил Ержан Алдибеков, тем самым аранжировщиком, нашедшим "то самое звучание", оказался Арген Джаналин.

Девушка неслучайно называет себя Bonita.

- На самом деле меня зовут Бота .Но мои друзья, коллеги называют меня Bonita. Слово "Bonita" с испанского переводится "красивая" , да и к тому же я сама уже привыкла к этому имени, вот и поэтому выбрано было это имя, - отметила она.

В планах у певицы- записать еще один новый трек, автором текста которого является она сама, композитором и аранжировщиком- Арген Джаналин. Песня уже почти готова.

Альберт Ахметов

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