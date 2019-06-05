Племянница певца Беркута срочно ищет мужа
Сейчас она не поддерживает отношения с экс-супругом.
Фото : Instagram/assel.askar5 июня 2019, 14:03
Племянница казахстанского певца Беркута блогер Асель Аскар объявила о том, что ищет нового мужа для рождения от него дочери и назвала сумму алиментов, которые ей выплачивает бывший супруг, передает Zakon.kz.
- Хочу еще дочу. Буду одевать во все мимишное, отдам на балет и заставлю учить стишки. Ищу мужа, срочно, - подписала свое фото, обработанное в приложении Snapchat через фильтр "омоложение".
В своих сториз девушка ответила на вопрос о том, как бывший муж поддерживает отношения с сыном и платит ли алименты.
- 30 000 тенге ежемесячно. Стараюсь благоразумно их тратить, - шутливо заметила она.
Сейчас она не поддерживает отношения с экс-супругом.
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