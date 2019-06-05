Россиянку сняли с авиарейса "Москва-Нур-Султан" за курение

В отношении нее был составлен административный протокол и наложен штраф в сумме 63125 тенге.

Транспортные полицейские сняли с авиарейса "Москва-Нур-Султан" гражданку Российской Федерации за курение на борту самолета, сообщает Zakon.kz.

- 4 июня текущего года в Линейный отдел полиции в аэропорту г.Нур-Султан от представителя авиакомпании АО "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением "Москва-Нур-Султан" находится правонарушитель, - рассказали в транспортной полиции.

При проверке было установлено, что 34-летняя гражданка России на борту воздушного судна курила сигарету. По акту командира воздушного судна женщина была снята с авиарейса.

После чего в отношении нее был составлен административный протокол за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах и наложено административное взыскание в виде штрафа в порядке сокращенного производства в сумме 63125 тенге (25 МРП).

Как отметил начальник Управления административной полиции Департамента Жасулан Байкенов, что за текущий период транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 26 000 граждан, в том числе за нарушение запрета курения - 1894.

- За нарушение пассажиром правил безопасности полетов воздушного судна, если это деяние создало ситуацию, угрожающую безопасности полета, – влечет штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, - напомнил подполковник полиции.

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