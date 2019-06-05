В Алматы осудили руководителей управления спецслужбы охраны за сбор денег у подчиненных

23 мая приговором суда они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления специализированной службы охраны, сообщает Zakon.kz.

- 23 мая приговором суда №2 Медеуского района города Алматы начальник Управления специализированной службы охраны Дзигалюк И., командир батальона Арашев А., его заместители Нысанбаев Б. и Орынбаев А. признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в сборе денежных средств у личного состава части из полученных ими премиальных выплат на общую сумму 22 млн тенге, - рассказали в пресс-службе АДГСПК РК.

Приговором суда И. Дзигалюк, А. Арашев, Б. Нысанбаев и А. Орынбаев осуждены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судей, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, а также национальных компаниях и холдингах.

Осужденные также приговорены к 100 часам общественных работ и лишены специальных полицейских званий.







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