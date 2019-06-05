Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта в Донбассе

Ближайшая встреча по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе может пройти уже в середине июля.

Обострение конфликта в Донбассе - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, во время недавнего обстрела в Донбассе погибли трое военнослужащих, еще три человека получили ранения, передает РБК.

- Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии, - написал он в своем Facebook.

Он также добавил, что намерен обсудить сегодня "с европейскими коллегами" открытую демонстрацию этой агрессии.

- А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы, - пообещал президент Украины.

Ближайшая встреча по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе может пройти уже в середине июля.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости, в апреле 2014 года.

Вопрос урегулирования конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на принятие документов, перестрелки между сторонами не прекращаются.

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