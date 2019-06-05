В Алматы построили набережную вдоль реки Есентай

На участке возведены подпорные стены, дно укреплено железобетоном и обустроена техническая дорога.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел реконструированный участок реки Есентай выше проспекта аль-Фараби. На участке протяженностью 2 км произведено берегоукрепление русла с применением тяжелых габионов и благоустройство прилегающей территории, передает Zakon.kz.

На участке возведены подпорные стены, дно укреплено железобетоном и обустроена техническая дорога. При реализации проекта использована продукция отечественного производства. На тяжелые габионы производитель дает более 50 лет гарантии. Вдоль набережной с обеих сторон завершается устройство тротуаров, арычной системы, линии освещения, установлены детские и спортивные площадки алматинского производства, высажены деревья.

Байбек указал подрядной организации на ряд недочетов, допущенных при благоустройстве набережной. В частности, некачественно уложено покрытие на детских площадках, лавочки и урны расположены прямо на тротуаре, что создает неудобства пешеходам. Кроме того, необходимо установить вдоль набережной беседки для отдыхающих и увеличить количество игровых площадок.

Стоит отметить, что за 3 года в Алматы сокращено количество паводкоопасных участков с 67 до 12. Проведена реконструкция русел девяти рек. Построено и реконструировано более 300 км арычных сетей. Завершено берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории на русле реки Каргалы общей протяженностью 7,7 км. Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1–БАО и Медеу-Шымбулак.

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