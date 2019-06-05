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Легковушка врезалась в автобус в Караганде

В момент ДТП в салоне автобуса находился 31 пассажир.

Фото : pixabay.com5 июня 2019, 20:42

5 июня в Октябрьском районе Караганды на 15 Магистрали произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Водитель автомашины Audi 80, следуя в направлении ул. Попова, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с маршрутном автобусом сообщением "Караганда - Темиртау".

В результате ДТП водитель автомашины Audi и двое пассажиров автобуса и автомашины с различными травмами госпитализированы.

В момент ДТП в салоне автобуса находился 31 пассажир.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.


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