Названы виновники массовой гибели рыбы в Урале

Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре, после чего его передадут в суд.

В Атырау назвали виновных в массовой гибели рыбы в реках Урал и Перетаск, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Одно уголовное дело прекращено в связи с тем, что Атырауская ТЭЦ признала свою вину и возместила убытки. В качестве подозреваемых по второму уголовному делу признаны руководители "Атырау су арнасы". Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре, после чего его передадут в суд, - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Серик Жанузаков.

Отметим, массовая гибель рыбы в реках Перетаск и Урал произошла в декабре прошлого года. В Перетаске погибло около 2 тонн рыбы. Вину за гибель взяла на себя Атырауская ТЭЦ, возместившая ущерб государству. В Урале погибло почти 120 тонн рыбы. Только на одном рыбоводном заводе погибло 36 штук особей русского и сибирского осетра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посетивший на этой неделе Атыраускую область, также затронул вопрос гибели рыбы в реке Урал.

- Гибель рыбы в Урале в результате отравления хлором взволновала всю общественность. Погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн - осетровые. Если учесть то, что все наши заводы работают лишь с мощностью в 60%, это большая потеря. Я взял этот вопрос под личный контроль, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!