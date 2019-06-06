Джулия Робертс рассказала, как должна была закончиться "Красотка"

Эдвард должен был выкинуть девушку из машины, швырнуть ей деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке.

Актриса Джулия Робертс в совместном интервью Variety с Патрисией Аркетт рассказала, как должен был закончится фильм "Красотка" в оригинальной версии сценария, передает РИА Новости.

Как отметила Аркетт, на заре своей карьеры она участвовала в кастинге на роль в фильме "3000", который должны были снимать по оригинальному сценарию для "Красотки". Завершение линии главных героев планировалось совсем не таким, каким его увидели зрители.

- Он (персонаж Ричарда Гира – прим. ред.) должен был выкинуть ее из машины, швырнуть ей деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке, — добавила Робертс.

Как заявила Аркетт, картина "3000" в итоге не была выпущена, поскольку компанию, которая занималась съемками, закрылась. Впоследствии она узнала, что сценарий решили переделать.

Комедийная мелодрама "Красотка", рассказывающая о любви успешного финансиста Эдварда Льюиса и уличной проститутки Вивиан, вышла в свет в 1990 году. Главные роли в ней сыграли Джулия Робертс и Ричард Гир. За эту роль Робертс номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

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