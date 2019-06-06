Солист "Астана Опера" выступил на сцене испанского театра

С гордостью могу сказать, что привожу на родную сцену, для родного зрителя все эти знания, новую информацию, полученную из первоисточника - Чайников.

Солист театра "Астана Опера" Евгений Чайников с большим успехом выступил на сцене испанского Театра де Саррия в Барселоне. Опера "Тайный брак" (Il matrimonio segreto) композитора Доменико Чимарозы под руководством прославленного музыкального директора, тенора и педагога Рауля Хименеса завершила театральный камерный сезон Барселоны, передает пресс-театра.

Евгению Чайникову выпала честь представлять Казахстан, театр "Астана Опера" перед взыскательной испанской аудиторией. Подобные выступления отечественных артистов продвигают современную казахстанскую культуру в мировом пространстве и являются частью реализации планов Министерства культуры и спорта РК по претворению в жизнь программы "Рухани жаңғыру".

Солист театра "Астана Опера" Евгений Чайников завоевал сердца не только горячей испанской публики, но и строгих критиков, которые написали о нем восторженные отзывы в престижных оперных журналах.

- Изящный бас-баритон Евгения Чайникова заслуживает особого упоминания. Певец проявил себя как успешный исполнитель графа Робинсона. Комичная партия получилась действительно забавной с актерской точки зрения, а также артист прекрасно исполнил ее вокально, - подчеркнул музыковед известного мирового издания Opera Actual.

- Роскошью спектакля был бас-баритон Евгений Чайников, который двигался по сцене "спортивно" и в то же время с большой грацией, он сыграл своего персонажа так, что сумел завоевать доверие всех сидящих в зале, - отметил журналист Platea magazine Роджер Альер.

- Испанская публика принимала меня очень хорошо. Сюжет оперы "Тайный брак" похож на сюжет "Шелковой лестницы", премьера которой недавно прошла у нас в театре. Согласно либретто, мой герой приходит выбрать себе невесту из двух сестер. У всех веселых историй, происходящих с главными действующими лицами оперы, - счастливый конец. Всего я исполнил 5 спектаклей на испанской сцене. Состав артистов был интернациональный, мои коллеги старались показать самую лучшую игру и свой потрясающий вокал. Для всех нас это был огромный опыт: шлифовка базы пения, нюансировка стиля, а также практика языка. На оркестровых и сценических репетициях много работали с маэстро. С гордостью могу сказать, что привожу на родную сцену, для родного зрителя все эти знания, новую информацию, полученную из первоисточника. Наша публика может наслаждаться качественным профессиональным исполнением. На гастролях мы обмениваемся опытом с коллегами из разных стран, знакомясь с их культурами и, как художники, собираем все краски, чтобы внести их в свое исполнение партий, - поделился Евгений Чайников.

Широкий репертуар Евгения Чайникова включает в себя произведения от камерной оперы "Шелковая лестница" Дж. Россини до сложнейшей партии Жиренше в шедевре национальной оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди.

"Тайный брак" - одна из самых лучших опер-буффа, обретшая успех, сразу после премьеры. Она остается единственной из шестидесяти пяти опер Чимарозы, которую слушают в нашем столетии. Есть факт, что это один из самых выдающихся бисов в истории оперы, так как на премьере 7 февраля 1792 года императору Леопольду II она так понравилась, что после спектакля весь состав артистов повторил ее вновь у него во дворце.

Важно отметить, что артисты "Астана Опера" регулярно приглашаются для выступлений за рубеж, в их числе Сундет Байгожин, активно гастролирующий по Европе. В его ближайших планах – выступление в Италии в опере Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй" в партии Шарплеса. Казахстанского певца Медета Чотабаева любит публика от Италии до Бразилии, где он блистательно исполнял множество партий, включая Ленского из оперы "Евгений Онегин" П. Чайковского. Такие прославленные имена отечественных исполнителей, как Майра Мухамедкызы, Жаннат Бактай, Салтанат Ахметова, Дина Хамзина, Жупар Габдуллина, которая недавно предстала перед уфимской публикой в партии Одабеллы вместе с выдающимся басом современности И. Абдразаковым в опере Дж. Верди "Аттила", и имена многих других артистов "Астана Опера" украшают афиши театров по всему миру.

Солистов столичного театра регулярно приглашают для выступлений на премьерных спектаклях знаменитых театров мира. К примеру, артисты "Астана Опера" участвовали совместно с международным составом во всем процессе создания спектакля "Богема" Дж. Пуччини в итальянском театре Карло Феличе. Казахстанские солисты впервые в зарубежной премьере исполнили 6 главных партий в этой прославленной опере, а также приняли участие в Симфонии №9 Л. Бетховена. Молодые певцы поразили иностранную публику своими вокальными возможностями, искрометной актерской игрой и ярким артистизмом. Они не только с точностью передали режиссерскую концепцию, но и обогатили спектакль, внеся в образы героев свою изюминку – неожиданные и интересные штрихи, которые впоследствии были добавлены в исполнение партий всеми зарубежными составами.

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