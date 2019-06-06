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Курс доллара вырос 384,51 тенге на торгах, в обменниках до 387 тенге

В обменниках доллар покупают/продают по 384,9-387 тенге.

Фото : trend.com6 июня 2019, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 384,51 тенге за доллар (+0,31 тенге), объем торгов – 152,98 млн долларов (+52 115 тыс. USD).

В обменниках курс доллара – 384,9-387 тенге, евро - 432,1-434,1 тенге, рос.рубля - 5,91-5,96 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов KASE.


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