Курс доллара вырос 384,51 тенге на торгах, в обменниках до 387 тенге
В обменниках доллар покупают/продают по 384,9-387 тенге.
Фото : trend.com6 июня 2019, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 384,51 тенге за доллар (+0,31 тенге), объем торгов – 152,98 млн долларов (+52 115 тыс. USD).
В обменниках курс доллара – 384,9-387 тенге, евро - 432,1-434,1 тенге, рос.рубля - 5,91-5,96 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов KASE.
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