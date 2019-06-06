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Железнодорожные администрации Казахстана, России и Беларуси подписали акционерное соглашение

Соглашение закрепляет намерение железных дорог трех стран продолжить интеграцию транзитных перевозок по территории Евразийского экономического союза.

Фото : пресс-служба6 июня 2019, 12:58

Железнодорожные администрации Казахстана, России и Беларуси подписали Акционерное соглашение в отношении АО "ОТЛК ЕРА", сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

4 июня 2019 года в Москве между АО "НК "Қазақстан темір жолы", ОАО "Российские железные дороги" и ГО "Белорусская железная дорога" подписано Акционерное соглашение (корпоративный договор) в отношении АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА).

Документ подписали председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Сауат Мынбаев, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Акционерное соглашение закрепляет намерение железных дорог Казахстана, России и Беларуси продолжить интеграцию транзитных перевозок по территории Евразийского экономического союза.

Корпоративный договор охватывает широкий спектр вопросов, связанных с управлением АО "ОТЛК ЕРА" и обращением акций.

- Совместная реализация проекта ОТЛК является большим вкладом в процесс развития евразийской экономической интеграции. И важно обеспечить тесную координацию, согласованность наших действий,- отметил Сауат Мынбаев.

Деятельность ОТЛК ЕРА направлена на развитие транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай. В 2015 году по этому маршруту в рамках проекта было перевезено 47,6 тыс. ДФЭ, а в 2018 году – более 280 тыс. За 5 месяцев 2019 года общий объем транзитных контейнерных перевозок составил 123,4 тыс. ДФЭ, из них 82 % доля перевозок через территорию Казахстана.


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