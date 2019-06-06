Убийство брата-близнеца в Шымкенте: родственники подали на апелляцию

В апреле 2019 года специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента был оглашен приговор по убийству Хусана Турдиева.

Суд по резонансному убийству, произошедшему еще в июне 2018 года, до сих пор не нашел своего окончания. Сейчас родственники потерпевшей стороны подали апелляционную жалобу на приговор первой инстанции, передает Zakon.kz.

В апреле 2019 года специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента судья Айжан Медеубекова огласила приговор по убийству Хусана Турдиева.

Тахиржан Хамутбеков признан виновным по 99 статье части первой уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к 9 годам лишения свободы. А так же суд добавила неотбытое условное наказание по приговору Абайского суда от 25-го октября 2016 года и по совокупности наказания приговорил к 10-ти годам лишения свободы.

- Приговором суда от 29.04.2019г. Хамутбеков осужден к 10 годам лишения свободы, Раймкулов, Розметов, Салибеков оправданы. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, в связи с обжалованием судебного акта и внесением ходатайства сторонами. Сообщаю, что в своем ходатайстве прокурор просил Хамутбекову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Доводы сторон будут исследованы в суде апелляционной инстанции. Оценка действиям участвующего прокурора будет дана по результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционной коллегии городского суда, - сообщил заместитель прокурора Шымкента Берген Ержаппар.

Однако родственники погибшего с приговором не согласны и требуют наказать всех, кто причастен к трагедии.

С чего все начиналось

Семья Турдиевых проживает в Шымкенте и занимается фермерским бизнесом, производит молочные продукты. Два брата-близница Хасан и Хусан Турдиевы трудились на этой ферме, а когда сил не хватало, то нанимали рабочих. В один из дней лета 2018 года их знакомый Тахиржан попросил найти ему рабочего, однако никаких договоров между собой они не заключали. Один из братьев не смог предоставить этого рабочего, тогда Тахиржан начал требовать и ругаться на то, что братья слово не держат, и вызвал их 24 июня встретиться на АЗС. На место приехали оба брата и еще один парень, который занимался развозкой с фермы.

На месте братьев уже ждали несколько человек во главе с Тахиржаном. Они начали избивать парней. Они избили Хасана, но когда он пришел в себя, стали удерживать, а Хусану нанесли несколько ударов ножом.

- Мой брат, который потерял сознание, очнулся от криков брата, кричавшего "Хасан, спасай меня, они меня убивают, режут". От этого голоса он очнулся и увидел толпу парней, избивавших брата. Затем к Хасану подошел организатор всего этого и начал его держать. Началась борьба, подошли еще трое парней, которые сдерживали Хасана, а организатор указывал, что делать. Потом Хасан начал звать на помощь развозчика, который спрятался около боксов, и когда он подбежал к умирающему Хусану, только тогда организатор отпустил Хасана. Там стоял сотрудник полиции. Почему они туда всех позвали: на территории АЗС стоит кымызхана, владелец которой тоже участвовал в побоище и он же дружит с тем полицейским. Владелец кымызханы фигурировал в обвинительном акте по статье 293 п.3. А сотрудник полиции просто стоял, - рассказала сестра братьев Камала Турдиева.

Вопросов очень много

Пострадавшая сторона недоумевает решением суда и задается вопросом, почему не осудили других участников, которые избивали и удерживали другого брата Хасана.

Помимо этого у них родился еще один вопрос, что произошло с видео с камеры. На той заправке была установлена камера видеонаблюдения, которая записывала все, что происходит. Однако, как утверждает Камала Турдиева, полиция видео не изымала, но зато оно появилось у общественной защитницы Ирады Раимкуловой, которая является женой Отабека Разметова и сестрой Айбека Раимкулова, это те мужчины, которые тоже находились во время убийства на заправке.

- В тот день эту видеозапись, как говорит обвиняемая сторона, они снимали на телефон. Следователь, который должен был изъять видео, сказал, что записи уже нет. У сотрудника АЗС, который отвечает за записи видеонаблюдения, на суде спрашивали, забирали ли сотрудники полиции видео. Он ответил, что полиция приходила, но аппарат и видео не забирали. Но откуда тогда взяла это видео та девушка. Хотя доступ в комнату был только у этого парня с АЗС. На видео нет кадров, где брат подбегает к умирающему Хусану. Это видео снято уже с монитора на телефон и там ясно слышно, как женский голос говорит "не переживай, я это вырежу", - рассказала Камала Хусанова.

Также она утверждает, что согласно экспертизе ножевых ранений, Хусана Турдиева убивали несколькими ножами разной длины.

- Хамутбеков в суде заявил, что он вывернул нож из рук Турдиева в ходе обороны, что брат первым набросился. Эксперт же говорит, что в таком случае, ранения были бы другими. И ранения на теле Хусана были сделаны другим ножом, не тем, что якобы находился в руках у брата, - объяснила Камала.

Со всеми этими вопросами сторона подала на апелляцию, и теперь судьбу этого дела будет решать апелляционная инстанция.

Асема Тунгушбаева

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