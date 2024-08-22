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Законодательство РК

Бездомного осудили на 25 лет за покушение и двойное убийство в Шымкенте

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 17:54 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту убийства двух человек и покушения на убийство еще одного, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда Шымкента, подсудимому вменили покушение на убийство, неоднократное убийство с особой жестокостью, кражу.

Установлено, что 4 января 2024 года, примерно в 17:00, нетрезвый подсудимый из-за неприязненных отношений стал бить потерпевшего, который спал на отопительных трубах, складным ножом в шею.

"Однако подсудимый не смог довести свой преступный умысел до конца, так как потерпевший, проснувшись, начал звать на помощь. Далее Д., в тот же день, примерно в 17:20, находясь в заброшенном здании, из-за неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртных напитков с потерпевшим М., нанес ему ножом колото-резаное ранение в шею. В результате потерпевший скончался на месте. Д., поняв, что М. скончался, украл у него мобильный телефон стоимостью 20 тыс. тенге и скрылся", – сказано в сообщении суда.

Примерно через час в заброшенном доме подсудимый кухонным ножом нанес множество ранений мужчине, с которым выпивал. Затем несколько раз ударил его камнем по голове. В результате последний скончался на месте.

Суд назначил подсудимому 25 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

21 августа 2024 года в Алматы огласили приговор по факту убийства фитнес-тренера.

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