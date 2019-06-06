350 датчиков будут анализировать качество воздуха в Алматы по стандартам ВОЗ

С учетом планируемых основных мероприятий по улучшению экологической ситуации будет снижена до 46 тыс. тонн или на 63 % от текущего уровня загрязнения.

О целевых показателях и комплексном плане мероприятий по улучшения качества окружающей среды в Алматы до 2025 года рассказал Zakon.kz заместитель городского управления зеленой экономики Азамат Калдыбеков.

В Алматы за последние 10 лет объем автомобильных выбросов уменьшился более чем в два раза с 190 тыс. тонн до 80 тыс. тонн.

В результате, по данным Казгидромета за последние 3 года индекс загрязнения атмосферы Алматы снизился с 7,6 до 6. Несмотря на это, в 2018 году мегаполис вошел в топ-10 городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения

- В целом мы ставим перед собой цель ежегодно снижать на 5% объем вредных выбросов в атмосферу. Для этого, управлением с учетом необходимости поэтапного улучшения качества окружающей среды были разработаны целевые показатели и комплексный план мероприятий по их достижению на период до 2025 года. Целевые показатели согласованы с Департаментом экологии по Алматы, которые являются территориальным уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, - рассказал Азамат Калдыбеков.

Для определения дальнейших методов и шагов по улучшению экологии Алматы необходимо понимать реальный уровень загрязнения воздуха, выявить источники.

Сегодня официальный мониторинг атмосферы, в том числе, измерения компонентов PM2.5 и PM10 производится посредством 16 датчиков РГП "Казгидромет" (5 стационарных и 11 автоматических станций наблюдения) на всей территории города Алматы.

- Вышеупомянутые 16 станций измерений окружающей среды являются недостаточными для данной задачи, особенно с учетом оперативности размещения отчетов, а также учитывая территорию и расположение города Алматы в котловине и плохой продуваемости. Кроме того, существует ряд альтернативных станций измерений, которые установлены энтузиастами, как например, проект AirKaz по измерению частиц PM2.5, - отметил Калдыбеков.

Всемирная организация здравоохранения определяет 6 основных элементов для постоянного мониторинга: диоксид серы (SO₂), диоксид азота (NO₂), оксид углерода (CO), озон (O₃), а также мелкие и крупные пылевые частицы PM 2,5 и PM 10.

- В этой связи, с учетом площади города, планируется установка 350 датчиков сбора данных состояния воздуха по всей территории города, измеряющие определенные ВОЗ элементов. По срокам, в текущем году планируется произвести процедуры государственных закупок, монтаж и настройка датчиков с разработкой программного обеспечения по анализу данных, проведением соответствующих тестов. Процедура закупок будет осуществлена в соответствии с законодательством в сфере государственных закупок. Обязательным условием договора на поставку датчиков будет их регистрация в реестре государственных средств измерений Республики Казахстан. С учетом этого срок реализации проекта запланирован на 4 квартал текущего года. – отметил представитель профильного управления.

По оценке экспертов "ЭКОСЕРВИС-С" в 2017 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в Алматы превысил 123 тыс. тонн. Основной экологический ущерб — 65% загрязняющих веществ — мегаполис получает от автотранспорта. В городе зарегистрировано более 520 тыс. автомобилей и еще около 250 тыс. каждый день въезжают к нам из других регионов. Это создает колоссальную нагрузку на экологию города.

Почти вдвое меньше выбросов, 34% - от стационарных, в том числе ТЭЦ-2 - 27%, остальная часть приходится на жилой частный сектор.

В Алматы к решению экологических проблем подходят комплексно, задача снижения загрязнения воздуха признана одной из приоритетных.

К примеру, ТЭЦ-1 полностью переведена на природный газ. Самая крупная теплоэлектроцентраль в Алматы, обеспечивающая порядка 50% энергии в городе - ТЭЦ-2.

- Доля вредных выбросов от общих выбросов в атмосферу составляет 27%. Она находится в собственности "Самрук-Энерго", сейчас в компании разрабатывают технико-экономическое обоснование для перевода теплоэлектроцентрали на газ. Это позволит сократить выбросы на 25-27%.Газификация частного сектора обеспечена на 99%. Из 2217 жилых домов частного сектора, которые не успели подключить в прошлом году, 200 домов уже обеспечены природным топливом, еще 1 тыс. получила доступ к подключению газоснабжения. К оставшимся 1017 домам распределительные сети подведут в 2019 году. - сказал Калдыбеков.

Запуск БАКАД разгрузит город почти на 40 тыс. автомобилей в сутки, это почти 10% ежедневного трафика. Также, для увеличения транзитного времени, ведется строительство 8 крупных транспортных развязок и магистральных улиц, до конца июля на 100% будет завершено обновление парка общественного транспорта, создаются условия, чтобы на общественном транспорте передвигаться было комфортно.

С 2015 года в городе введены выделенные полосы для общественного транспорта, сегодня это 122 км дорог. С вводом "выделенок" на 22-х улицах, скорость движения городского транспорта по ним выросла на 20%, время ожидания для пассажиров сократилось на 20%. Проезд стал быстрее и комфортнее.

Впервые в стране в Алматы организована линия BRT. Пассажиропоток по БРТ вырос на 40% (со 100 до 140 тыс. пасс/день), время в пути сократилось на 32%.

Завершено строительство 9 новых станций метро, продолжается строительство еще двух – после их запуска суточный пассажиропоток в метро увеличится до 30 тыс. человек. Завершается первый этап конкурса по реализации проекта легкорельсового трамвая LRT, пассажиропоток, по прогнозам, составит 100 тыс. человек в день.

Не забывают в городе и о деревьях. На сегодня зеленый фонд города – это более 2,2 млн зеленых насаждений, все они оцифрованы. За 5 лет в счет компенсационного восстановления высажены порядка 200 тыс. деревьев и кустарников. В этом году уже высажено 14 тыс. зеленых насаждений, до конца года планируется посадка 40 тыс. деревьев.

За 5 лет проведена реконструкция 60 км русел рек, в этом году на очереди еще 5 русел рек протяженностью почти 14 км. На сегодня реконструировано и благоустроено порядка 364 км арычной сети. Это позволило в 3,5 раза сократить количество локальных подтоплений. В течение 5 лет планируется провести реконструкцию и благоустройство порядка 110 км русел рек, а также строительство более 200 км арычной сети.

Основным условием снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха должно стать сокращение выбросов автотранспорта. Согласно прогнозам экспертов-экологов, динамика изменения уровня выброса загрязняющих веществ от автотранспорта в 2022 году снизится до 54 тыс. тонн, а в 2025 году до 38 тыс. тонн.

- В перспективе до 2025 года структура загрязнения атмосферного воздуха города Алматы с учетом планируемых основных мероприятий по улучшению экологической ситуации будет снижена до 46 тыс. тонн или на 63 % от текущего уровня загрязнения. Качество воздуха является одним из приоритетных и наиболее важных условий жизни людей на земле. Все это держится на особом контроле, - заверил спикер.

Альберт Ахметов

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