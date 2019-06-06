Затраты на имиджевые мероприятия оптимизируют

Сейчас идет ревизия и оценка выделенных средств на имиджевые мероприятия в 2019 году.

При обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета на пленарном заседании Сената Парламента РК вице-министр финансов Берик Шолпанкулов сообщил о готовящейся оптимизации бюджетных средств на имиджевые мероприятия, передает корреспондент Zakon.kz.

- Хотелось бы отметить, что правительством во главе с первым заместителем премьер-министра - министром финансов Алиханом Смаиловым создана рабочая группа, в рамках которой по поручению Главы государства ведется полностью ревизия и оценка выделенных средств по затратам в 2019 году на имиджевые мероприятия. На сегодня со всех госорганов собрана информация. Предполагается заслушать каждый госорган, просмотреть все их мероприятия. И уже в бюджете 2020-2022 г.г. вам показать, на сколько каждое мероприятие было сокращено и почему. Данная работа сейчас в активной фазе. Мы планируем уже в середине июля завершить эту работу и в июле уже на проекте трехлетнего предстоящего бюджета, а также в уточнениях текущего года, данные мероприятия оптимизировать, - пояснил Шолпанкулов.

При этом спикер Сената Дарига Назарбаева попросила уточнить по поводу суммы оптимизации. В ответ на это вице-министр уточнил, что пока что точных цифр нет.

- Сейчас эта работа, Дарига Нурсултановна, идет, до 10 июня каждый госорган должен нам представить данные. И с 10 июня до середины июля комиссия должна полностью сделать непосредственную выкладку по мероприятиям, которые подлежат оптимизации. На сегодня, скажем, по госзаданию, мы предлагаем на оптимизацию 340 млрд тенге уже не выделять прямым заключением, а выдать через госзакупки. Сейчас каждый госорган на этой комиссии пытается защитить, почему эти расходы через госзадание ему надо пропустить. Также мы в рамках оптимизации подведомственных госучреждений тоже предложили несколько подходов, в рамках которых большая часть предприятий уходит на приватизацию. Вот такие сейчас меры принимаются, и после 15 июня каждый госорган будет заслушиваться. Свои предложения комиссия сделала. По итогам всех решений будет итоговое решение. Мы можем промежуточно в Парламент представить, - сказал он.

В этом случае, по мнению Назарбаевой, требуется четко определить, что является госзаданием, а что госзаказом.

- Нужно очень четко регламентировать, что такое госзаказ и что такое госзадание. Госзадание тоже стало хорошей лазейкой для того, чтобы избежать конкурса - где надо, где не надо применяется, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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