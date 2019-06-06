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Ежегодные траты государства на каждого гражданина предложили посчитать в Сенате

Как ежегодно государственный бюджет содержит граждан страны - Назарбаева.

Фото : Azh.kz6 июня 2019, 13:58

Правительству можно было бы посчитать, сколько государство косвенным образом тратит из бюджета страны на каждого гражданина, сказала спикер Сената Дарига Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы уже не раз предлагали правительству все-таки посчитать, сколько ежегодно государство выделяет денег на каждого гражданина страны через социальную сферу, строительство дорог и прочее, - сказала на заседании Назарбаева.

По ее словам, правительству было бы неплохо представлять затрачиваемые средства на каждого гражданина страны.

- Можно вывести эту цифру - сколько косвенным образом каждый гражданин получает от бюджета страны ежегодно? Потому что в общем объеме бюджета, а он у нас очень большой, за эти годы вырос значительно, что говорит об успехах в экономике, хоть мы и критикуем недостатки. Но было бы очень неплохо, чтобы хотя бы правительство для себя представляло, как ежегодно государственный бюджет содержит граждан страны. А если бы это было платно во сколько это бы обходилось, - добавила Назарбаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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