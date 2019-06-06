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Александр Панкратов-Черный находится в реанимации без сознания

У него резко упало давление.

Фото : БезФормата6 июня 2019, 14:24

В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного, передает Zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Он находится в тяжелом состоянии.

- Известный актер почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок, пришлось срочно вызывать скорую — после осмотра его увезли на скорой. У известного актера резко упало давление — до критического минимума, - говорится в сообщении.

Александр Васильевич Панкратов-Черный (настоящая фамилия Гузев) - советский и российский актёр, кинорежиссер. Народный артист РФ (2009).


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