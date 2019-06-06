Работай как на тренировке - казахстанка Карина Кузганбаева стала чемпионкой мира

Спортсменка выполнила чисто все 6 подходов.

В Фиджи продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Соревнования в весовой категории до 81 кг завершились победой казахстанской спортсменки Карины Кузганбаевой, выполнившей чисто все 6 подходов, передает Zakon.kz

Карина Кузганбаева захватила лидерство уже после первого упражнения. Четко выполнив все три подхода в рывке, казахстанка стала лучшей в этом упражнении, выиграла малую золотую медаль, подняв 98 кг и на 1 кг опередив ближайшую конкурентку.

Свое преимущество она развила в толчке, также хладнокровно и четко выполняя отведенные 3 попытки. В финальном подходе Карина зафиксировала над головой штангу весом 126 кг, опередив спортсменку из Южной Кореи, поднявшую только 124 кг, что принесло нашей соотечественнице вторую малую золотую медаль.

По сумме двух упражнений с результатом 224 кг (98+126) Карина Кузганбаева стала чемпионкой мира среди юниоров, серебро по сумме двоеборья (221 кг, 97+124) выиграла кореянка Ян Хенджу, бронзовую награду получила россиянка Екатерина Визгина, заняв третье место в толчке и по сумме двоеборья (206 кг, 93+ 113).

Сразу после победы Карина Кузганбаева прокомментировала корреспонденту Zakon.kz свое выступление.

- Как оцениваете свое выступление? Не было ли желания пойти в третьей попытке на мировой рекорд?

- Выступила, как я считаю, на отлично. Цель была выиграть, и мы ее достигли, на мировой рекорд идти не планировали.

- Вы выполнили все 6 попыток чисто. Как Вам удается справиться с волнением?

- Мне всегда говорит тренер: "Работай на соревновании, как на тренировке". И это помогает.

Карина Кузганбаева в 2017 году стала обладательницей золотой медали на юношеском Чемпионате Азии и бронзовым призером на юниорском Чемпионате Азии в Непале. В том же году Карина завоевала третье место на Чемпионате мира в Тайланде среди юношей и девочек. Ее личным тренером является Дмитрий Чурсин, главным тренером молодежной команды Казахстана по тяжелой атлетике является Бахыт Ахметов.

Что касается самого чемпионата, то ранее Артем Антропов принес в копилку казахстанской сборной первую серебряную медаль в весовой категории 96 кг. Помимо этого, спортсмен завоевал малую серебряную медаль в толчке.

Впереди соревнования в весовой категории 87 кг, где выступит Дарья Ахмерова.

Альберт Ахметов

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