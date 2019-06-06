Алматинцев научат правильной сортировке мусора за 3 года

В течение 3 лет планируется внедрить раздельный сбор ТБО.

В Алматы будут делать упор на переработку мусора, чтобы снижать риск загрязнения окружающей среды. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил заместитель городского управления зеленой экономики Азамат Калдыбеков.

Во исполнение поручения Елбасы Нурсултана Назарбаева о принятии мер по своевременной утилизации ТБО в целях сокращения рисков загрязнений в городе установлены 200 сетчатых контейнеров для сбора пластиковых отходов, 60 контейнеров для сбора электронных отходов, 23 пункта по приему вторсырья, их количество планируется увеличить до 100.

- В 2020 году планируется запуск переработки вторсырья для производства топлива, компост и другого. В течение 3 лет планируется внедрить раздельный сбор ТБО – "мокрый" (пищевые отходы) и "сухой" (макулатура, пластик, целлофан и др.). Реализация проектов по мусоросортировке и утилизации позволит нам в будущем избежать проблем, произошедших пару недель назад на мусорном полигоне, - сообщил Азамат Калдыбеков.

Сейчас в мегаполисе внедрена система утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), доля утилизации составляет не менее 7%.

Кроме того, предусмотрен вывод экологически вредных предприятий за пределы города. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, а заводам — значительно сократить затраты на подведение инфраструктурных ресурсов, коммунальные услуги и электроэнергию, развивается индустриальная зона в Алатауском районе. На сегодня резидентами являются 39 компаний, 5 из них уже запущены

Альберт Ахметов

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