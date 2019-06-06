Министерство обороны и общественное объединение подписали меморандум

Целью данного документа является поддержка молодежных инициатив, дальнейшая реализация совместных проектов и т.д.

В рамках реализации Послания Первого Президента страны – Елбасы народу Казахстана по усилению роли военно-патриотического воспитания в городе Уральске состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством обороны, акиматом области и республиканским общественным объединением "Жас сарбаз", передает пресс-служба МО РК.

Военно-патриотическое воспитание молодежи – является одним из основных направлений деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан. На сегодняшний день по оценке военных аналитиков почти каждый четвертый воспитанник военно-патриотического клуба связывает свое будущее с армией. Молодые люди, прошедшие обучение и закалку в стенах военно-патриотических клубов, а в последующем призванные в армию или поступившие в военные учебные заведения, имеют более высокие навыки в освоении азов военной науки и легче адаптируются к условиям армейской службы.

Меморандум подписали министр обороны генерал-майор Ермекбаев, аким Западно-Казахстанской области Кульгинов и председатель Республиканского общественного объединения "Жас сарбаз" Мендыгалиев.

Целью данного документа является поддержка молодежных инициатив, дальнейшая реализация совместных проектов, а также широкое привлечение подрастающего поколения для участия в военно-патриотических мероприятиях.

В завершении церемонии подписания Меморандума акиму области были вручены нагрудный знак и удостоверение почетного председателя регионального координационного Совета филиала Республиканского общественного объединения "Жас сарбаз" по Западно-Казахстанской области.

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