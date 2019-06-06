Тендер на строительство АЭС в Казахстане не проводился и не планируется

В настоящее время работы по разработке технико-экономического обоснования строительства АЭС в Казахстане не ведутся.

Официальный представитель министерства энергетики Нурлыбек Женисбек заверил, что тендер на строительство в Казахстане АЭС не проводился, передает Zakon.kz.

Также он сообщил, что информация, опубликованная в южнокорейских СМИ не соответствует действительности.

- В настоящее время работы по разработке технико-экономического обоснования строительства АЭС в Казахстане не ведутся. Международный тендер на участие в проекте строительства АЭС в Казахстане не проводится. И не планируется. Решительно заявляем, что любые решению по развитию энергетического сектора будут приниматься только в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом мнения населения, о чем также заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в городе Семей 26 апреля текущего года, - заявил Женисбек.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что южнокорейская госкорпорация Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 29 мая подала заявку на участие в тендере по строительству АЭС в Казахстане.

3 апреля в Кремле состоялась встреча президентов Казахстана и России. Президент России Владимир Путин предложил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию.

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