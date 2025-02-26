#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.28
526.19
5.86
Общество

Когда могут объявить победителя тендера по строительству АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 21:15 Фото: pexels
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев высказался о сроках создания консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что сроки определены.

"В первом полугодии 2025 года мы уже планируем объявить о конфигурации, в которой будем строить первую АЭС", – отметил он.

Министр добавил, что ранее был составлен список из 207 вопросов по 19 разделам, связанным со строительством и эксплуатацией станции. Далее документы, по его словам, были направлены всем потенциальным вендорам.

"На прошлой неделе получили ответы на вопросы, которые были направлены всем участникам тендерного процесса. Идет анализ. Предварительно мы уже рассмотрели на соответствующей межведомственной комиссии представленный материал. Пока рано говорить о фаворитах. Решение по победителю будет принято по итогам рассмотрения в установленные сроки, возможно, даже раньше", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее во время коллегии в Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что в декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Названы причины увеличения потребления электроэнергии в Казахстане
Общество
21:08, Сегодня
Названы причины увеличения потребления электроэнергии в Казахстане
В Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев на большие счета за свет и тепло
Общество
20:20, Сегодня
В Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев на большие счета за свет и тепло
Саткалиев: В Казахстане рассматривают два сценария газификации северных и восточных регионов
Общество
19:04, Сегодня
Саткалиев: В Казахстане рассматривают два сценария газификации северных и восточных регионов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: