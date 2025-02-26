Когда могут объявить победителя тендера по строительству АЭС в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев высказался о сроках создания консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что сроки определены.

"В первом полугодии 2025 года мы уже планируем объявить о конфигурации, в которой будем строить первую АЭС", – отметил он.

Министр добавил, что ранее был составлен список из 207 вопросов по 19 разделам, связанным со строительством и эксплуатацией станции. Далее документы, по его словам, были направлены всем потенциальным вендорам.

"На прошлой неделе получили ответы на вопросы, которые были направлены всем участникам тендерного процесса. Идет анализ. Предварительно мы уже рассмотрели на соответствующей межведомственной комиссии представленный материал. Пока рано говорить о фаворитах. Решение по победителю будет принято по итогам рассмотрения в установленные сроки, возможно, даже раньше", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее во время коллегии в Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что в декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области.