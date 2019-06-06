Офицер по особо важным делам хотел взять 5 млн тенге и сел на 5 лет

Приговор не вступил в законную силу.

В Костанайской области вынесен вердикт в отношении офицера по особо важным делам оперативного управления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Подсудимого обвиняли в покушении на получение взятки в сумме 5 млн тенге за непринятие мер по выявленным нарушениям на объекте "Средний ремонт автодороги "Подъезд к селу Златоуст Сарыкольского района Костанайской области" 0-19 км.

Приговором суда №2 Костаная подсудимый признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 24 ч.3, 366 ч.2 УК РК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также он лишен специального звания - квалификационный класс 2 категории.

Приговор не вступил в законную силу.

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