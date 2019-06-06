Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Офицер по особо важным делам хотел взять 5 млн тенге и сел на 5 лет

Приговор не вступил в законную силу.

Фото : zakon.kz6 июня 2019, 17:55

В Костанайской области вынесен вердикт в отношении офицера по особо важным делам оперативного управления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Подсудимого обвиняли в покушении на получение взятки в сумме 5 млн тенге за непринятие мер по выявленным нарушениям на объекте "Средний ремонт автодороги "Подъезд к селу Златоуст Сарыкольского района Костанайской области" 0-19 км.

Приговором суда №2 Костаная подсудимый признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 24 ч.3, 366 ч.2 УК РК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также он лишен специального звания - квалификационный класс 2 категории.

Приговор не вступил в законную силу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты