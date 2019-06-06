Рада отказалась увольнять глав СБУ и Минобороны по желанию Зеленского

Депутаты отклонили предложения.

Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, сообщает РБК-Украина.

Необходимую половину голосов не набрали ни предложение самого Климкина об уходе по собственному желанию (141 голос), ни схожая инициатива президента Владимира Зеленского (137 голосов).

Депутаты также отклонили предложения об отставке главы СБУ Василия Грицака (78 голосов "за") и министра обороны Степана Полторака (67). При этом глава Минобороны назначается по представлению президента, а не решением депутатов, как это происходит с другими министрами.

Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая призвал глав Минобороны и СБУ покинуть свои посты. Полторак подал соответствующее заявление после просьбы главы государства и подчеркнул, что уважает право украинского лидера определиться с кандидатом на эту должность. Грицак попросил уволить его еще до церемонии и заявил, что делает это с тяжелым сердцем.

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