Камеральный контроль – в чем его основная цель?

По выставленным за 2018 год порядка 100 тысячам уведомлений удалось пополнить бюджет на 120 млрд тенге.

На вопросы Zakon.kz отвечает заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жайдар Инкербаев.

Жайдар Дабырович, какова основная цель камерального контроля? На сколько он эффективен сейчас?

- Первоочередной целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, без применения штрафных санкций!

Что касается эффективности, то по выставленным за 2018 год порядка 100 тысячам уведомлений удалось пополнить бюджет на 120 млрд тенге.

При этом, не проводя налоговые проверки, и оповещая о выявленных нарушениях, налогоплательщиками самостоятельно сдаются декларации, в которых эти ошибки устраняются.

Помогает ли камеральный контроль в борьбе с теневой экономикой?

Безусловно. Проводимый на постоянной основе анализ деятельности налогоплательщиков позволяет выявлять сокрытый доход на ранней стадии. К примеру, если налогоплательщик не декларирует свою реализацию, то такому налогоплательщику в обязательном порядке направляется уведомление. Все технические возможности для выявления таких фактов у нас есть.

Совершенствуется Налоговое законодательство, введено понятие электронные счета фактуры, которое позволяет сейчас выйти на совершенно новый уровень администрирования. Мы в реальном времени видим какие счета-фактуры кем выставляются, Система управления рисками позволяет выделить из общей массы наиболее рисковые операции и принять по ним соответствующие меры.

Насколько полон охват налогоплательщиков камеральным контролем?

- Контроль проводится там, где имеется наибольший риск нарушений. А это значит, что уведомления по выявленным нарушениях не направляются повально всем налогоплательщикам, а выставляются выборочно, т.е. именно той категории, где сумма нарушения имеет высокую степень риска. В настоящее время, по расхождениям с наибольшим риском выставляются уведомления, по менее рисковым нарушениям направляются извещения (не обязательны к исполнению, носят информативный характер), по небольшим суммам нарушений уведомления и извещения вовсе не направляются.

В целом, если приводить конкретные цифры, то за истекший период, из всего числа "активных" налогоплательщиков, т.е. имевших обороты, выставлено уведомление только каждому десятому налогоплательщику.

Какие последствия возникают для налогоплательщика, не исполнившего уведомление?

Согласно Налогового кодекса, в случае неисполнения уведомления налоговый орган вправе приостановить расходные операции по банковским счетам. В дальнейшем, материалами по не исполненным уведомлениям занимается уже служба налогового аудита, которая выходит на налоговую проверку и доначисляет налоги со штрафными санкциями.

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