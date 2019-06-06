Токаев: Возрастает роль гражданского общества
Развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации, - считает президент Казахстана.
Фото : Радио Азаттык6 июня 2019, 21:13
- Роль гражданского общества возрастает. Это естественное и положительное явление, - написал президент Казахстана в своем Twitter, сообщает Zakon.kz.
Азаматтық қоғамның рөлі артып келеді. Бұл - табиғи және қалыпты жағдай. Сондықтан, күшті, беделді және көппартиялы Парламент пен дамыған азаматтық қоғам институттары - саяси жаңғырудың даңғыл жолы.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 6 июня 2019 г.
- Поэтому сильный, авторитетный и многопартийный Парламент, развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации.
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