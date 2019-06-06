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Токаев: Возрастает роль гражданского общества

Развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации, - считает президент Казахстана.

Фото : Радио Азаттык6 июня 2019, 21:13

- Роль гражданского общества возрастает. Это естественное и положительное явление, - написал президент Казахстана в своем Twitter, сообщает Zakon.kz.

- Поэтому сильный, авторитетный и многопартийный Парламент, развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации.


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