На гражданском форуме в Туркестане обсудили роль гражданского общества в системе госуправления

В Туркестане прошел ХІІ Региональный гражданский форум "Социальная ответственность и общественная активность: движущая сила гражданского общества".

Сначала состоялась презентация книги "Елге еткен еңбек" об Ассоциации юридических лиц "Гражданский Альянс Туркестанской области", был показан специальный видеоролик.

В мероприятии приняли участие делегации из Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Улытауской, Карагандинской, Актюбинской и других областей и города Шымкента.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На форуме выступил заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который отметил, что данное мероприятие является четким отражением концепции "Слышащего государства", реализуемой по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, и подчеркнул, что общественные организации должны работать в направлении процветания страны.

"Форум – яркий пример открытого диалога, доверия и партнерства между гражданским обществом и государственными органами. На территории области зарегистрировано около 700 неправительственных организаций. Из них 33,4 процента находятся в городах, а 66,6 процента – в районах. Неправительственные организации ведут большую работу по развитию гражданского общества. Это явное свидетельство того, что общество развивается и укрепляется. Налажено системное партнерство между отраслевыми управлениями акиматов области, районов и городов и НПО. При поддержке главы государства ежегодно увеличивается объем средств государственной поддержки неправительственных организаций. Благодаря совместной работе исполнительной власти и институтов развития экономика области развивается высокими темпами. Туркестанская область показывает лучший показатель по краткосрочному экономическому индикатору два месяца подряд. По итогам шести месяцев этого года рост составил 118%, область сохранила лидерство в республике. Объем промышленной продукции составил 723,3 миллиарда тенге, увеличившись на 13,5%. В сельском хозяйстве, являющемся основной отраслью экономики области, объем продукции достиг 253,9 миллиарда тенге, рост на уровне 104,7 процента. По произведенной продукции мы являемся лидерами в республике", – сказал замакима.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На совещании с докладами выступили вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманов, президент Ассоциации юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева, председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева, почетный гражданин Туркестанской области, общественный деятель Жамалбек Шарипбеков.

В ходе форума были озвучены проекты и проработаны планы, основанные на месте гражданского общества в системе государственного управления и общих целях. Также были награждены представители ряда НПО, способствовавшие пропаганде государственной политики в области, сохранению единства и сплоченности.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Концепция развития гражданского общества в рамках форума, итоги реализации 1 этапа Концепции, разработка рекомендаций 2 этапа ее реализации, законопроекты "О неправительственных организациях" и "О государственных социальных заказах", "Закон и порядок – основа консолидации общества: роль НПО в правовом просвещении" и другие. Состоялись пленарные секции на тему: "Концепция гражданина: фактор экономического роста гражданской ответственности". Высказывались резкие мнения и предложения.

В рамках форума прошли пленарные сессии на темы "Концепция развития гражданского общества, итоги реализации первого этапа концепции и подготовка предложений ко второму этапу", "О проекте закона о неправительственных организациях", "О проекте закона о государственном социальном заказе", "Закон и Порядок – основа консолидации общества: роль НПО в правовом просвещении", "Концепция "Добропорядочный гражданин": гражданская ответственность как фактор экономического роста". Были высказаны мнения и предложения.