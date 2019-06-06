Братьев убило током во дворе своего дома

Старшему было 11 лет, младшему 8.

В поселке Енбекшиарал Алматинской области двоих детей убило током. Все случилось, когда братья играли во дворе своего дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Один из них упал в открытый колодец, где стоял насос с оголенными проводами. Второй пытался помочь ему выбраться, но тоже получил электрический удар.

Об этой страшной истории сейчас говорит весь поселок. В дом, где накануне произошла трагедия, с самого утра идут друзья и знакомые семьи, потерявшей сразу двух детей.

Погибшие – родные братья. Старшему было 11 лет, младшему 8. Трагедия произошла накануне. Мальчики играли во дворе дома без присмотра взрослых. Младший упал в колодец, где находится насос с оголенными проводами. Старший тут же кинулся его спасать. Но в итоге оба получили удар током и скончались на месте.

– Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. И с нашей стороны будет проведена необходимая в таких случаях проверка, - говорит официальный представитель департамента полиции Алматинской области Серик Упиев.

В полиции отметили, что от экспертизы родители отказались. Районные власти готовы оказать семье всяческую помощь. Погибших детей сегодня похоронили в родном ауле.

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