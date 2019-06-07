В Шымкенте на пешеходном переходе BMW сбил женщину

По словам местных жителей, ДТП на этом месте происходят часто.

5 июня по улице Желтоксан, на пешеходном переходе, автомобиль "БМВ" пятой модели сбил женщину, 1970 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Водитель автомобиля объяснил причину наезда тем, что его ослепило яркое солнце.

Пострадавшую с травмой головы и ноги доставили на скорой помощи в больницу. На месте работали дознаватели.

По словам местных жителей, ДТП на этом месте происходят часто.

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