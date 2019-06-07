Зеленский ответил на петицию за свою отставку

Он отметил, что Конституция Украины четко определяет условия увольнения президента.

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию за свою отставку заявил, что не может покинуть свой пост по "объективным и понятным" причинам, пишет "Украинская Правда".

Он отметил, что каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия увольнения президента.

Зеленский напомнил, что речь идет о четырех случаях: отставка, невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещение с поста в порядке импичмента и смерть.

- По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу, - сказал президент.

Он объяснил, что, во-первых, не может пренебречь волей 73%, которые поддержали его на выборах президента во втором туре.

- Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму, - добавил Зеленский.

Вместе с тем он предложил подписантам петиции требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который Зеленский подал в Верховную Раду 29 мая.

- Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное - реальным способом, - добавил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана.

В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства.

- Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины, - подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.

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