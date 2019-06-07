В конце июня медработники получат повышенную заработную плату до 30%

Повышение коснется всего персонала организаций здравоохранения.

Повышенную заработную плату до 30% получат все работники системы здравоохранения в конце июня 2019 года, это около 400 тысяч человек, передает пресс-служба МЗ РК.

Повышение заработной платы предусмотрено с 1 июня этого года и коснется она всего персонала организаций здравоохранения, в частности: основной персонал – врачи, провизоры, психологи, фельдшера, акушерки, медсестры, фармацевты, социальные работники и другие; вспомогательный персонал – делопроизводители, операторы, секретари и другие; технический персонал – санитарки, водители, дворники, сторожа и другие; административный персонал – бухгалтеры, программисты, инспектора по кадрам и другие; управленческий персонал – руководители и их заместители, главные бухгалтера и другие.

Расчет повышения зарплаты с июня текущего года будет осуществляться на основании постановления Правительства РК № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" и Отраслевого соглашения заключенного между Минздравом РК, Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения, Отраслевым профсоюзом работников системы здравоохранения "SENIM" и Национальной палатой здравоохранения РК.

Предлагаем пример повышения зарплаты:

Вместе с тем, размер заработной платы работника зависит от занимаемой должности, наличие квалификационной категории и стажа работы.

Напомним, данная работа проведена в рамках реализации поручения Елбасы, озвученном 27 февраля 2019 года на XVIII очередном съезде партии "Нұр Отан" с 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы до 30%. Позже, поручением Президента Токаева К.К. время данного повышения перенесено на 1 июня 2019 года.

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