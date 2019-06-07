Скандальную запись совещания в ДП Актюбинской области обсуждают в Сети

Генерал-майор Абисатов, как следует из ролика, матом не только разговаривает. Он на нем думает.

Скандальную запись оперативного совещания в департаменте полиции Актюбинской области обсуждают в Сети. Экс-начальник департамента полиции, ныне замминистра МВД РК, генерал-майор Махамбет Абисатов матом дает характеристики подчиненным и объясняет, как им надо работать, передает Zakon.kz со ссылкой на rikatv.kz.

Видеоролик мгновенно разлетелся по Интернету. Генерал-майор Абисатов, как следует из этого ролика, матом не только разговаривает. Он на нем думает. Ролик, который состоит из различных фото Абисатова и его хамского "выступления" озаглавлен: "На любой стрелке обосную, что актюбинцы дол…бы".

В поясняющих титрах к ролику утверждается, что это фрагмент записи совещания в областном департаменте полиции под председательством Махамбета Абисатова. Голос очень похож на голос недавнего начальника областного департамента полиции.

На совещании, судя по записи, обсуждалось несколько вопросов. Запись начинается с негодования Абисатова от того, что актюбинские полицейские испохабили актовый зал в здании областного департамента полиции. Возмущение Абисатова вызвало то, что полицейские исписали новые кресла.

- На любой стрелке, нах! обосную, что актюбинцы – дол..бы! Сыгын, нах! етм, я сижу и думаю, если вы привыкли жить и есть объедки по помойкам… Для кого я прошу эти деньги, б? Да в п…ду, пусть у вас ничего не будет от предыдущих начальников! Так и пиши в протокол: "Пошли все нах! Никаких классов подготовки, актовый зал – только для актов, нах! для публичных актов! етм – новые кресла. Понаписали, б: "Здесь был Нурлан, б, Алибек, б. – кричал начальник департамента полиции. – Вообще никакой роли командиров нет! Для кого я это делаю? Если личный состав так относится, то пошел нах… этот личный состав! … Я с вами детей крестить не буду! Потому не хожу к вам никуда: ни на свадьбы, ни на торжества! Сбор и сброд случайно встретившихся людей! Что вы, не в состоянии с личным составом разобраться?

После этого Абисатов в не менее хамских выражениях продолжил распекать своих замов.

Так, за нерасторопность он "попенял" Алтаю Аншибаеву (сейчас тот отбывает 5 лет лишения свободы в колонии за превышение полномочий). Именно Абисатов написал на него заявление, по которому Аншибаев и получил свой срок. На суде Аншибаев заявил, что его преследование – это месть Абисатова.

– Отметить в протоколе: Аншибаеву давал задание докладывать мне ежедневно, что сделано по каждой позиции! Вот ты меня сейчас опять под х… чуть не подставил! Выговор тебе! Из-за таких, как ты, Гитлер дошел до Москвы! Потому что не знали, как защищаться и как нападать!... Я устал идти на танки! Я от вас что требую? Чтобы вы были, как падлы, как Павлик Морозов, который сдал коммунистов? Личного героизма мне не надо! Отрабатывайте деньги, которые получаете от государства. Я второй год… не могу провести ни одного полноценного оперативного совещания! – разгорячился Махамбет Абисатов.

Затем Махамбет Абисатов разбирает другие действия подчиненных:

– Вот это что за комиссия была? Следователь Айтекебийского РОВД старший лейтенант… выезжала на пожар, где было 4 трупа, бл… Участковый пьяный в ж, в присутствии гражданского лица, бл…, говорит ей: "Может в рот возьмешь?". Его отправляют на дисциплинарную комиссию на увольнение и… не увольняют. Следователь недавно поднимает вопрос о несогласии с принятым решением и хочет обжаловать его в МВД. Она (следователь) сейчас будет министру писать... Почему участкового не уволили, а только замечание? Он ходит на работу! В присутствии гражданского он чуть в рот ее не в…л и т.д. Че это такое?

Подчиненный Абисатова робко ему докладывает, что уволить участкового не смогли, так как его не освидетельствовали на наличие алкоголя. Абисатов дает указание, как надо уволить участкового:

– Да, акта не было. Но это нарушение этического кодекса же, че за х…ня? Вот его (участкового) надо на общественный совет вытаскивать, я не знаю, б.

Тут же он дает распоряжение, как освещать в СМИ заседания общественного совета при областном департаменте полиции:

– Бл…, кроме пресс-службы, чтоб никого не было там, нах! Чтоб не записывали… Пусть только фотографируют, нех… на диктофоны записывать. Пресс-релиз отрегулировать нах… Затем уже под конец совещания Абисатов с резким недовольством в голосе снова обращается к Аншибаеву. Речь, по всей видимости, идет о проблемах с освоением бюджетных средств. – Алтай, ты понял, да. Давай договоримся, чтоб обиды не было нах. Если ты мне здесь нах подведешь, про пенсию забудь…По дискредитирующим, за нарушение служебно-воинской дисциплины, коррупционку, буду искать всякую х…ню, бл…

Пользователи в комментариях разделились в оценках Абисатова. Одни поддерживают его: мол, так и надо с нерадивыми подчиненными - крепкая рука, с нашими по-другому, дескать,нельзя.

А другим откровенно противно от услышанного, они полагают, что руководитель такого уровня не имеет права так себя вести. Ведь тогда какой пример он подает подчиненным?

Любопытным показался комментарий в Facebook Каната Кульшманова, пресс-секретаря министра соцзащиты Бердыбека Сапарбаева. По мнению Кульшманова, если убрать ненормативную лексику, то Абисатов очень даже молодец. Ведь он заботится о сохранности государственного имущества.

В самом департаменте полиции официально отказываются давать комментарии. Но неофициально говорят, что это, скорее всего, козни кого-то из уволенных сотрудников. Эдакая месть бывшему шефу. И, опять же неофициально, известно, что якобы из МВД в Актобе прилетела комиссия.

Дмитрий Матвеев

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