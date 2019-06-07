"БТА Банку" вернут из США украденные Аблязовым 2,5 млрд тенге

На сегодняшний день судебные процессы против Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях.

28 мая на основании вердикта присяжных Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО "БТА Банк" и "Внешних Управляющих" по совместному иску против Гаухар Кусаиновой, родной сестры Мухтара Аблязова, на сумму в размере 6 598 313 долларов США (2,5 млрд тенге), передает Zakon.kz со ссылкой на сайт банка.

История иска

13 июня 2016 г. в Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, было подано исковое заявление о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении действий Кусаиновой, которые, как было установлено в суде, являлись незаконными, связанными с предоставлением содействия Аблязову в проведении операций с похищенными у БТА активами.

- Аблязов, наряду с другими мошенническими действиями против БТА, незаконным образом направил Кусаиновой часть похищенных у БТА денежных средств на сумму порядка $6 млн. Полученные денежные средства, Кусаинова использовала в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США, - сообщили в банке.

Объединение исковых требований с "Внешними Управляющими" и вынесение решения суда присяжных

Как и БТА, в августе 2016 г. Внешние Управляющие активами Аблязова, назначенные английским судом, Джон Милсом и Дэвид Стэндиш, также обратились в вышеуказанный судебный орган с аналогичными исковыми требованиями.

Основанием для подачи иска от Внешних Управляющих послужило наличие фактов того, что Кусаинова большую часть финансовых средств получала через компании, аффилированные с Аблязовым – Denmar Assets Management и Devesta Limited, включенными в Приказ о замораживании активов и активов, находящихся в управлении Внешних Управляющих. Позже, БТА и Внешние Управляющие ("Соистцы") подали ходатайство об объединении исков, которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017 г.

Судебное решение

28 мая 2019 г. судом принято решение в пользу БТА и Внешних Управляющих на общую сумму в размере 6 598 313 долларов США ("Решение"). В соответствии с Решением суд присудил в пользу Соистцов право на справедливое удержание недвижимого имущества Кусаиновой (обременение), находящиеся в округе Фэрфакс и г. Александрия (США), на сумму 6 598 313 долларов США.

Получение данного судебного решения в пользу БТА, по иску против Кусаиновой, означает еще один важный шаг в деятельности БТА по возврату активов, похищенных Аблязовым. На сегодняшний день судебные процессы против Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях. БТА с оптимизмом настроен на положительный исход во всех судебных разбирательствах.

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