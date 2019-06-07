Цены на жилье: как изменился рынок недвижимости в мае

Больших ценовых изменений не произошло и в ближайшие месяцы не ожидается.

В мае в большинстве городов Казахстана отмечался прирост цен на жилье. Положительная динамика свыше 2 % произошла только в Талдыкоргане. Индекс цен составил 178 025 тенге (+2.1 %). Впервые в этом году после длительного снижения значения вернулись на уровень января, сообщает krisha.kz.

В Павлодаре средние цены обновили очередной рекорд, увеличившись на 1.7 %, до 179 250 тенге за квадрат. Положительная динамика в этом городе незначительная, но стабильная и наблюдается в течение двух лет.

В Таразе, где квадратный метр оценивается в 157 600 тенге, — на 1.5 %, также отмечается ценовой максимум.

В Нур-Султане в мае квадратный метр оценивался продавцами в среднем в 330 950 тенге, что на 1.4 % больше, чем месяцем ранее. Несмотря на то что динамика в столице меняется часто (это связано со структурой рынка), ситуация в целом стабильна. Средний показатель за пять месяцев равен 330 103 тенге, минимальные значения на уровне 326-327 тысяч тенге.

Коррекция цен в пределах 1.4 % произошла и в Усть-Каменогорске. Актуальный уровень средней стоимости составляет 187 250 тенге, что вновь стало ценовым рекордом всего периода наблюдения (после дедолларизации). Напомним, прирост цен там ускорился осенью прошлого года и в итоге приблизился к 12 %.

В Семее цены выросли на 1.1 % и составили 169 950 тенге, однако на ситуации это не отразилось: они были такими же и в начале года.

В Шымкенте положительная динамика сохраняется. В этом месяце она ограничилась 0.8 %. Актуальный индекс равен 229 575 тенге.

В Кокшетау прирост также составляет 0.8 %. Средний ценовой показатель — 198 475 тенге за квадрат — обновил рекорд.

В Актау и Кызылорде динамика равна 0.7 и 0.5 %. Это 199 675 и 136 375 тенге за квадрат соответственно. Ситуация в регионах стабильная.

В Актобе и Уральске изменений не произошло — индекс скорректирован на 0.3 и 0.06 % и составляет 148 225 и 184 900 тенге за единицу площади.

Снижение цен наблюдалось в пяти городах. Наиболее значительное — в Атырау (—1.6 %). Квадратный метр сейчас стоит в среднем 258 525 тенге, примерно как в начале 2019 года, до периода прироста стоимости.

В Караганде индекс просел на 0.7 %, до 204 350 тенге за квадрат. Снижение пришло на рынок жилья после заметного прироста, поэтому сейчас цены соответствуют уровню начала года.

Небольшая отрицательная динамика отмечается и в Алматы. Индекс в мае составил 378 100 тенге за квадратный метр, что на 0.5 % меньше, чем в апреле. В целом относительно начала года наблюдается прирост, линия тренда восходящая.

Среди городов с минимальным снижением до 0.1 и 0.4 % — Костанай и Петропавловск. Квадратный метр стоит порядка 198 400 и 206 425 тенге соответственно.

В целом в мае в РК отмечается прирост на 0.4 %. Больших ценовых изменений не произошло и в ближайшие месяцы не ожидается.

Что касается годовой динамики, то она наиболее заметна в Шымкенте (+16.2 %), Усть-Каменогорске (+12.1 %), Алматы (+10 %). В среднем же в городах Казахстана относительно мая 2018 года наблюдается прирост цен на 5.1 %.

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