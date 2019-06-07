Чемпион мира по рукопашному бою о шифрах, UFC и зоне комфорта

Когда выступал в ММА, чувствовал себя слишком комфортно, было время задуматься, план поменять по ходу боя, а здесь все быстрее, тяжелее, признался спортсмен.

Казахстанец Казбек Сагын на недавно завершившемся чемпионате мира по рукопашному бою выиграл золото в весе до 55 кг. Корреспондент Zakon.kz поговорил с триумфатором мирового первенства об особенностях этого вида спорта и выступлении на турнире.

- Как вы настраиваетесь перед боем? Легко ли держать концентрацию?

- У всех спортсменов самый тяжелый период- подготовка к соревнованиям, сгонка веса, сборы, контактный вид спорта есть риск получить травму, если готовиться неправильно. Поэтому нужно подходить профессионально, тактично. Подраться на соревновании всегда легко, если ты подготовлен хорошо, ты не будешь себя ограничивать, если готов к этому. Сделаешь все, чтобы выиграть. Если проиграешь, нужно еще больше готовиться. Выходя на бой, нужно настроиться и делать, что умеешь, что отрабатывал на тренировках.

- Тренер подсказывает что- то во время боя? Или вы сами решаете, как поступить в той или иной ситуации?

- Важна работа тренера. Во время подготовки мы отрабатываем комбинации, придумываем шифры. Это необходимо, потому что во время боя никто из тренеров не будет прямо говорить: "Бей", "Отступай", мы номерами называем домашние заготовки, чтобы соперник не узнал нашу стратегию. Во время подготовки к соревнованиям тренер корректирует, знаем, кто сильный соперник, кто может проблемы доставить, под заранее готовимся.

- Почему чемпионаты мира по рукопашному бою проводят в России?

- Чемпионат мира 3 раза подряд проводился в России, потому что контракт был с Россией подписан на три турнира. Следующий кубок мира пройдет в Берлине, а чемпионат мира, который проходит в рукопашном бою раз в два года, уже в другой стране.

- Часто ли срабатывают так называемые домашние заготовки, когда вы удивляете соперника отработанным заранее тактическим приемом?

- Конкурентов много, каждый на тебя настраивается, делает домашние заготовки. Но тем соревнования интересны, что никто не идеален, во время боя каждый спортсмен ошибки допускает. И здесь важно вовремя сориентироваться, чтобы поймать соперника на его ошибках, более того, во время боя ты специально заставляешь соперника ошибаться. На чемпионате мира мне было тяжело в бою с российским спортсменом Мухаммедом Курбановым, он скоростной спортсмен, боец из Кыргызстана сильный. Более- менее мне было легко только в первом бою, но получил небольшую травму, руку, приходилось выходить на последующие три боя с болью.

- Насколько популярен рукопашный бой в Казахстане?

Очень популярный спорт. Федерация активно работает, министерство обороны дает поддержку, среди молодежи рукопашный бой ценится, это динамичный вид спорта. Здесь закаляешься, некоторые чемпионы мира потом переходят в UFC, как Роман Копылов из России. Мне есть с чем сравнивать. Когда выступал в ММА, чувствовал себя слишком комфортно, было время задуматься, план поменять по ходу боя, а здесь все быстрее, тяжелее.

Изначально, это прикладной вид правоохранительных органов. Но спортивное направление включает в себя элементы многих других единоборств – есть и бокс, и борьба, и кикбоксинг, даже больше, чем в ММА, здесь все вместе. Я тоже занимался боксом, акцентировался на удар только. А здесь необходимо гораздо больше внимания.

С 30 мая по 02 июня 2019 года в Санкт- Петербурге прошел Чемпионат Мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. На соревнованиях выступили более 200 сильнейших спортсменов из 40 стран мира, среди которых были заслуженные мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы мира и Европы, известные бойцы турниров среди профессионалов (UFC).

От сборной Казахстана на мировом первенстве выступило 16 спортсменов (9 мужчин и 7 женщин).

В копилке сборной Казахстана 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.



Чемпионами мира стали: Казбек Сагын (55 кг), Улан Мукашев (60 кг) и Нурсултан Бекпатшаев (85 кг). В составе сборной выступили спортсмены бойцовского клуба DAR Team, которые показали хороший результат. Помимо Сагына Казбека, второе место получил Аян Турсын – серебряный призер чемпионата в весе 50 кг. Третье место и бронзовая медаль досталась Исламу Турганбаеву.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборная Казахстана заняла 2- ое место.

Альберт Ахметов

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