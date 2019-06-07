Европейские цифровые технологии применят на казахстанских НПЗ

На румынском активе КМГ проведена комплексная модернизация НПЗ "Петромидиа".

Представители АО НК "КазМунайГаз", а также Атырауского и Павлодарского НПЗ посетили производственные активы и корпоративный центр "KazMunayGas International" в Румынии, передает Zakon.kz. .

В головном офисе "KMG International" в Бухаресте были представлены результаты деятельности компании за последние пять лет, а также озвучены планы развития на среднесрочный период. Также представители "КазМунайГаза" ознакомились с этапами реализации Проекта корпоративного развития, в рамках которого KMGI проводится оптимизация и оцифровка бизнес-процессов в сфере закупок, документооборота, финансов, ИТ, маркетинга, HR.

- Основной целью визита казахстанской делегации является обмен ноу-хау и практическими идеями, которые могут принести пользу всем предприятиям. В прошлом году мы завершили модернизацию трех нефтеперерабатывающих заводов, и на данном этапе такой взаимный трансферт технологий и знаний полезен с точки зрения передачи опыта, так как все мы являемся частью одной производственной и корпоративной Группы", - отметил управляющий директор по переработке нефти АО НК" КазМунайГаз" Муратжан Мусайбеков.

За последние три года производственная Группа показывает устойчивый рост по всем финансово-операционным показателям, а в прошлом 2018 году на румынском заводе установлено 11 производственных рекордов.

На румынском активе КМГ проведена комплексная модернизация НПЗ "Петромидиа", продолжается внедрение на заводе цифровых технологий и Системы усовершенствованного управления технологическим процессом (Advanced Process Control).

Казахстанская делегация также высоко оценила текущие проекты компании по созданию единой цифровой платформы KMGI, предполагающей реализацию порядка 100 ИТ-проектов по всей бизнес-цепочке - в сфере нефтепереработки, продаж и логистики.

Итогом визита казахстанской делегации стала договоренность о продолжении сотрудничества на уровне Группы компаний КМГ в целях применения лучших европейских практик и обмена компетенциями в сфере комплексной трансформации корпоративных и производственных бизнес-процессов.

Также будут рассмотрены возможности расширения взаимодействия между инженерами и IT-специалистами по вопросам внедрения программных цифровых решений и инструментов Industry 4:0 на модернизированных казахстанских НПЗ.

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