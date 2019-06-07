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Газовое хранилище горит в Шымкенте

Подробности выясняются.

Фото : zakon.kz7 июня 2019, 12:38

В Шымкенте горит газовое хранилище, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия в редакцию прислал очевидец.

По его словам, газовое хранилище, расположенное в пригороде Шымкента, напротив цементного завода, горит уже примерно час. И не исключено, что будет взрыв.

На видео слышен специфический звук выходящего потока газа.

За деталями происшествия мы обратились в КЧС МВД РК.


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