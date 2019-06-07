Газовое хранилище горит в Шымкенте

Подробности выясняются.

В Шымкенте горит газовое хранилище, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия в редакцию прислал очевидец.

По его словам, газовое хранилище, расположенное в пригороде Шымкента, напротив цементного завода, горит уже примерно час. И не исключено, что будет взрыв.

На видео слышен специфический звук выходящего потока газа.

За деталями происшествия мы обратились в КЧС МВД РК.

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