Газовое хранилище горит в Шымкенте
Подробности выясняются.
Фото : zakon.kz7 июня 2019, 12:38
В Шымкенте горит газовое хранилище, передает Zakon.kz.
Видео с места происшествия в редакцию прислал очевидец.
По его словам, газовое хранилище, расположенное в пригороде Шымкента, напротив цементного завода, горит уже примерно час. И не исключено, что будет взрыв.
На видео слышен специфический звук выходящего потока газа.
За деталями происшествия мы обратились в КЧС МВД РК.
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