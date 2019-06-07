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ОПГ поставщиков оружия ликвидировал КНБ в Алматы и Алматинской области

Жители Алматы и Алматинской области длительное время занимались незаконной реализацией криминального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Фото : пресс-служба КНБ РК7 июня 2019, 12:51

КНБ РК сообщил о пресечении крупного канала незаконной реализации криминального оружия, боеприпасов и взрывных устройств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комитетом национальной безопасности РК пресечена противоправная деятельность преступной группировки, состоящей из жителей Алматы и Алматинской области, которая длительное время занималась незаконной реализацией криминального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

- 5 июня с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ проведена крупномасштабная спецоперация, в ходе которой задержаны шесть участников преступной группировки. При проведении обысков обнаружены и изъяты 3 гранатомета, 2 автомата "Калашникова", 5 пистолетов, 3 глушителя, оптический прицел, а также более 1400 единиц патронов разного калибра, - сообщили подробности в КНБ.

Дома у одного из фигурантов обнаружена кустарная мастерская для сборки и переделки оружия, а также большое количество различных составных частей (стволы, магазины, рукоятки, затворные механизмы и др.). Изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (селитра, порох и др.).

Проводится досудебное расследование, в рамках которого следствие установит всех лиц, причастных к деятельности данной группировки, в том числе и покупателей криминального оружия.


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