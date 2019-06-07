Доллар немного подешевел на торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 385-386,5 тенге.
Фото : info-vcem.ru7 июня 2019, 12:58
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz
Средневзвешенный курс доллара США составил 383,43 тенге за доллар (-1,10 тенге), объем торгов – 164 180 тыс. USD (+11 200 тыс. USD).
В обменниках курс доллара - 385-386,5 тенге, евро - 433-435,5 тенге, рос.рубля - 5,92-5,97 тенге.
В торгах приняли участие 23 члена KASE.
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