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Доллар немного подешевел на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 385-386,5 тенге.

Фото : info-vcem.ru7 июня 2019, 12:58

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,43 тенге за доллар (-1,10 тенге), объем торгов – 164 180 тыс. USD (+11 200 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 385-386,5 тенге, евро - 433-435,5 тенге, рос.рубля - 5,92-5,97 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.


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