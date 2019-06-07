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Взрыв прогремел в Шымкенте

По предварительным данным, есть один пострадавший, 1999 года рождения. Он сотрудник объекта станции.

Фото : кадр видео7 июня 2019, 13:12

Взрыв прогремел в Шымкенте, передает Zakon.kz.

Видео взрыва распространяют в мессенджере.

Ранее вышла информация о том, что утром 7 июня загорелось газовое хранилище в Шымкенте и не исключался взрыв.

После взрыва пожар усилился.

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, в 11:03 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о загоревшейся автоцистерне на территории газозаправочной станции ТОО "Мураз" на проспекте Жибек жолы в Шымкенте.

- По прибытию пожарных подразделений, в 11.20, было установлено, что горит наземная цистерна емкостью 200 кубометров, с последующим загоранием и взрывом трех автоцистерн и одного прицепа (МАН V-50 кубометров, 2 а/м ЗиЛ каждая по V-7 кубометров и прицеп V-50 кубометров). Пожар локализован в 12.21 и ликвидирован в 12.53. В ликвидации были задействованы 21 единица техники, 90 человек личного состава ДЧС Шымкента, - сообщили в КЧС.

Есть информация об одном пострадавшем - заправщике, 1999 г.р. Его с ожогами госпитализировали.

Свидетели делятся в Сети видео с места происшествия.

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Публикация от телеканал NARTV???????? (@nartv.uko) 6 Июн 2019 в 11:26 PDT

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Публикация от Шымсайд (@dudosera) 6 Июн 2019 в 11:06 PDT


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