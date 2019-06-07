В состав делегации наблюдателей Миссии СНГ входит 432 человека

Мы приехали, чтобы оказать поддержку нашим коллегам в Казахстане - Лебедев.

Делегация наблюдателей Миссии СНГ в этом году – это 432 человека из 8 стран содружества. Украина и Молдова прислали своих представителей вне Миссии. Об этом на брифинге в Центральной избирательной комиссии рассказал глава Миссии СНГ, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент Zakon.kz.

Свою работу наблюдатели от СНГ начали 20 мая. Это 20 долгосрочных наблюдателя, которые за это время организовали пункты во всех областях Казахстана. К слову, в состав Миссии вошли достойные люди, с большим опытом, парламентарии, председатели и члены ЦИКов СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Беларусь). То есть люди, которые знают процесс и сами его организуют.

- Мы приехали не только выяснять недостатки предвыборной кампании, но, и чтобы оказать поддержку нашим коллегам в Казахстане. Мы принципиально не вмешиваемся в дела страны, где ведем наблюдение. Наш критерий - соблюдение законодательства РК. У каждой страны свои подходы и законы в выборном процессе, свои правила и мы должны этим руководствоваться, - сказал Лебедев.

Спикер отметил, что уже успел побывать на некоторых избирательных участках в Уральске, проехал по области и изучил местную прессу, в том числе, телеканалы

- То, что я увидел говорит о том, что кампании проходят достаточно спокойно, организовано, оборудование участков соответствует всем нормам. Информация о том, как голосовать и что делать, имеется на всех участках, информация о кандидатах есть во всех участках на двух языках. На телеканалах я увидел встречи кандидатов в президенты с избирателями, где они высказывали положения своих программ, отвечали на вопросы. Импонирует, что все выступления и программы носят конструктивный характер и направлены на улучшение социального положения граждан. Меня лично радует, что все выступают за сохранение хороших отношений с соседними странами, - сказал он и пожелал народу Казахстана выбрать кандидата, способного развивать экономику страны.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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