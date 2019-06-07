Дарья Ахмерова принесла Казахстану второе золото на чемпионате мира

Ахмерова получила две малые золотые медали за два упражнения и самую главную- по сумме двух упражнений с результатом 236 кг (103+133).

На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Фиджи прошли соревнования в весовой категории 87 кг. 20-летняя казахстанка Дарья Ахмерова убедительно выиграла их, передает Zakon.kz.

После первого упражнения- рывка, стало понятно, что основная борьба за золото в весе 87 кг развернется между россиянкой Дарьей Рязановой и казахстанкой Дарьей Ахмеровой. Наша спортсменка подняла 103 кг, спортсменка из соседней страны 102 кг. Их ближайшая соперница из китайского Тайпея в рывке показала результат 84 кг.

В толчке в первой попытке россиянка подняла 125, казахстанка 126 кг. Россиянка заявила 131 кг во второй попытке, но не справилась с этим весом. Далее между казахстанкой и россиянкой началась тактическая игра. Тренеры двух сборных перезаявляли веса, наши наставники вынудили россиянку пойти ва-банк на 132 в третьей попытке, но она не справилась с волнением и не смогла поднять этот вес. Казахстанка уже в ранге чемпионки мира спокойно подняла 133 кг во второй попытке, но не успела восстановиться к третьей – другие спортсменки уже завершили выступление, и не справилась со 137 кг.

Тем не менее, Ахмерова получила две малые золотые медали за два упражнения и самую главную- по сумме двух упражнений с результатом 236 кг (103+133). Серебро у россиянки 227 кг (102+125). Бронза у штангистки из китайского Тайпея 192 (84+108).

Днем ранее чемпионкой мира стала Карина Кузганбаева.

Мы попросили прокомментировать выступление главного тренера молодежной сборной Бахыта Ахметова.



- Дарья первый раз выступала на чемпионате мира, я считаю, сейчас она сколько надо, столько и подняла. Третий подход в толчке не получился у нее, возможно, расслабилась, потому что золото было "в кармане". Для нее эти веса- не предел, на тренировках поднимала 110 кг в рывке и 140 кг в толчке. Тактическая борьба была, специально добавляли килограмм, чтобы россиянку пропустить. Если бы понадобилось, могли бы начать толчок с большего веса, - сказал Ахметов.

Впереди у спортсменок юниорский чемпионат Азии в октябре. Дарья уже в новом году перейдет во взрослую сборную, также последний год в "молодежке" Евгений Ломанов. Карина будет выступать в молодежной команде еще год, перейдет во взрослую сборную в 2021 году.

Альберт Ахметов

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