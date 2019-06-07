Бунт в одной комнате или как многодетные мамы сорвали пресс-конференцию

6 июня в социальных сетях и мессенджерах распространялся пресс-анонс, в котором говорилось, что пройдет встреча многодетных мам с журналистами.

Скандалы с многодетными семьями не утихают. Но даже в ситуации, когда людям нужна поддержка, мамы разделились на две стороны. Как произошло очередное столкновение, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Накануне, 6 июня, в социальных сетях и мессенджерах распространялся пресс-анонс, в котором говорилось, что пройдет встреча многодетных мам с журналистами, где они выскажут свои требования к государству. И если часть требований вполне адекватна, то некоторые из них вызвали много вопросов и удивления.

Особенно странными кажутся пункты:

- скидка на каждого ребенка при приобретении нового автомобиля;

- скидка на ж/д или авиа билеты по Казахстану, ближнему и дальнему зарубежью;

- выбор ЖК, в котором будет проживать семья;

- квадратура от 15 кв.м. на человека.

- ипотека без первоначального взноса под 2% в жилье любого уровня, какого пожелает семья.

С большой натяжкой можно дать объяснения этим пунктам, и чтобы все-таки узнать, кому и для чего все это нужно, корреспондент отправился на пресс-конференцию, которая, к слову, проходила, в пресс-зале алматинского отделения Международного бюро по правам человека, где подобные встречи может проводить любой желающий бесплатно.

На подходе к залу были слышны крики и громкие возгласы, в самом зале, который представляет собой небольшую комнатку, было около 30 человек: в большей части многодетные мамы, журналистам мест не осталось.

Кто-то, видимо из организаторов, начал выгонять мамочек, которые не были указаны в списке пресс-анонса и начался бунт. Неприглашенные женщины уходить не хотели, и позже стало известно почему. Свое мнение высказала член инициативной группы "Бакытты отбасы" в Медеуском районе Алматы, мать четверых детей Аида Букаева.

- Меня возмущает то, что матерей и детей впутывают в политические грязные игры. В нашей стране за 4-5 месяцев проделано очень много работы. Помимо того, что дает именно государство, от спонсоров дети сейчас поехали в лагеря, санатории. За все эти месяцы мы не останавливались ни дня. Тех, кто был за чертой бедности, мы подтянули, ситуация наладилась. Меня возмущает то, что накануне выборов группа лиц хочет нарушить стабильность и спокойствие моей страны. Уберите руки от детей и матерей, - сказала Аида Букаева.

Эта женщина попала в список тех лиц, которых на пресс-конференции не ждали, но они остались, чтобы высказаться. Однако те, кто был указан в пресс-анонсе, ретировались практически сразу. На вопрос журналиста, кто эти мамы, которые ушли, Аида Букаева ответила следующим образом:

- В каждом районе есть рабочая группа мам. Мы друг друга знаем. Если с другого района ко мне приходит мама, я ее перенаправляю. (….) А этих матерей (которые ушли – прим.ред.) за все 5 месяцев я вижу впервые.

Группа многодетных матерей, которые получают помощь и не требуют от государства огромных квартиры в новых ЖК и скидок на автомобили, между собой постоянно общаются и знают друг друга в лицо, однако тех лиц, кто выставляет подобные требования, они видят впервые и очень удивлены такой наглости.

- Выдвигать требования, как обязательные для исполнения государству, это через чур, это бред, это дискредитация нашего статуса как многодетных семей. Это расшатывание лодки, в которой все мы плаваем. Почему какие-то налогоплательщики, которые грамотно планируют семью, должны отдуваться за тех, кто ходит в роддом как домой. Нельзя так поступать! Я считаю, что эта пресс-конференция – это провокация с чьей-то стороны, - возмутилась мать четверых детей, журналист Александра Алехова.

Выяснить, кто же все-таки собрал эту пресс-конференцию, к сожалению, так и не удалось: зачинщики всего события успели убежать.

Асема Тунгушбаева

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